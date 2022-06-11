Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Fransa'da Chateauroux'te finalde yarışan Aysel'in 240 puanla dünya rekoru kırıp birinci olduğu belirtildi.

Aynı kategoride yarışan bir diğer milli sporcu Ayşegül Pehlivanlar'ın ise gümüş madalya elde ettiği belirtildi. Ayşegül'ün finalde 236.7 puanla Aysel'in ardından ikinci sırayı aldığı kaydedildi