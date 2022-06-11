Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen festivalde, farklı etkinlikler tüm hızıyla sürüyor. Etkinlikler kapsamında, bugün yağlı güreş turnuvası yapıldı.

Finalde Mustafa Taş'ı yenen İsmail Balaban, başpehlivanlığı kazandı. İsmail Balaban, salgından önce 3. kez düzenlenen festivaldeki turnuvada da başpehlivan olmuştu. Mustafa Taş'ın ikinci olduğu güreşlerde, Ali Gürbüz ve Ali Yanatma da üçüncülüğü paylaştı.

Kazanan güreşçilere madalyaları ve kupalarını, turnuvayı izleyen Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Gambiya Spor Bakanı Bakary Y. Badjie ve güreş ağası Mehmet Torun sundu.

[Fotoğraf: AA]

Bakan Derya Yanık da etkinliğe katıldı

5. Etnospor Kültür Festivali'ne akşam saatlerinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da katılım sağladı.

Yanık, Bilal Erdoğan ile etkinlik alanındaki standları gezerek bilgi aldı.

[Fotoğraf: AA]

İsmail Balaban: Hedefim yine Kırkpınar'da şampiyonluk

İsmail Balaban, Kırkpınar öncesi önemli bir organizasyona katıldığını belirtti.

"Geleneksel sporlarımızın yaşatılması adına, sadece ata sporumuz güreşin değil, diğer ata sporlarımız, geleneksel sporlarımızın yapılması anlamında çok güzel bir etkinlik. Öncelikle etkinlikte emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Konfederasyon Başkanımız Sayın Bilal Erdoğan'a emeklerinden, desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum."

Balaban, salgın nedeniyle 2 yıldır yapılamayan bu organizasyonda, son turnuvada şampiyon olduğunu hatırlattı.

"Hem şampiyonluk unvanımı korumak hem de Kırkpınar öncesi form düzeyimi yükseltmek için, burada birincilik yaşamak için bu alana çıktım. Birinci olduğum için çok mutluyum."

[Fotoğraf: AA]

Balaban, bütün pehlivanların hedefinin Kırkpınar olduğunu vurguladı.

"Ben iki kez orada, 2013 ve 2017 yıllarında şampiyonluk yaşadım. Bu yıl da hedefim şampiyonluk. Şampiyon olup sevenlerime bu mutluluğu, gururu tekrar yaşatmak istiyorum. Bu hedefler doğrultusunda da çalışmalarımız devam ediyor."

İsmail Balaban, televizyonda popüler bir yarışmaya katıldığı için toplumca en çok tanınan başpehlivan olmasıyla ilgili de konuştu.

"Ata sporunu, kültürümüzü, mirasımızı bilenler tabii ki biliyor, yani güreşin ne olduğunu, başpehlivanın ne olduğunu, kim olduğunu tabii ki biliyorlar. Ama bilmeyen bir kitle de vardı. Survivor sayesinde çok fazla bilmeyen kitlelere ulaştık. Survivor'a giderken en büyük hedeflerimden birisi ata sporumuz yağlı güreşi tüm Türkiye'ye sevdirmek ve tanıtmaktı. Tabii ki oradaki performansımızla, halkın da desteğiyle çok şükür bir şampiyonluk yaşadık. Burada da gördüğünüz gibi muhtemelen Survivor'dan takipçilerimiz var. Bunu bütün gittiğimiz organizasyonlarda çok fazla görüyoruz. Sevenlerimizden biraz anlayış bekliyorum. Keşke imkanım olsa herkesle tek tek fotoğraf çekilebilsem. Ama gerçekten sabahın erken saatinde çıkıp burada akşamla kadar güreş yapıyorsunuz, motive olmanız, odaklanmanız gerekiyor. Gerçekten fotoğraf çektirirken odağım dağılıyor. Bilmeden istemeden kırdığım insanlar olduysa da affola."