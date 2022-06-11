Anadolu Efes'in ev sahipliğinde final serisinin üçüncü maçı Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapıldı. Mücadele TRT Spor'dan naklen yayımlandı.

Karşılaşmanın ilk çeyreğinde iki takım da dış atışlardan etkili oldu. Üç sayı çizgisinin gerisinden 4 isabet bulan Fenerbahçe Beko karşısında 7 kez skor üreten Anadolu Efes, ilk periyodu 31-25 önde tamamladı.

Birinci çeyrek sonucu: Anadolu Efes 31-25 Fenerbahçe Beko

Final serisi üçüncü maçında heyecan @trtspor'da devam ediyor!



İlk çeyrek sonucu: Anadolu Efes 31 - 25 Fenerbahçe Beko pic.twitter.com/HGfYTRNNtu — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) June 11, 2022

İkinci çeyrekte savunmasını sertleştiren Fenerbahçe Beko, pota altından bulduğu sayılarla 16. dakikada skor üstünlüğünü ele geçirdi: 37-38. Kalan bölümde Guduric ve Melih Mahmutoğlu'nun basketlerine Micic ve Larkin ile yanıt veren Anadolu Efes, soyunma odasına 52-50 üstün gitti.

Shane Larkin’in bu üçlüğü ile Anadolu Efes, ilk yarıyı iki sayı önde kapatıyor!



ING Basketbol Süper Ligi Final Serisi 3. Maçı

İlk yarı sonucu: (0) Anadolu Efes 52 - 50 Fenerbahçe Beko (2) pic.twitter.com/pFDYdRvNM7 — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) June 11, 2022

Üçüncü çeyreğe etkili başlayan Anadolu Efes, Larkin'in üst üste kaydettiği basketlerle 24. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 63-53. Fenerbahçe Beko, dış atışlardan art arda bulduğu sayılarla farkı azaltmasına rağmen lacivert-beyazlı takım, final periyoduna 76-69 önde girdi.

Final serisi üçüncü maçında son çeyreğe giriyoruz!



3. çeyrek sonucu: Anadolu Efes 76 - 69 Fenerbahçe Beko



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Dördüncü ve son çeyrekte Anadolu Efes, Larkin'in skorer oyunuyla 34. dakikada farkı 16 sayıya kadar çıkardı: 92-76. Kalan bölümde farkın kapanmasına izin vermeyen lacivert-beyazlılar, karşılaşmadan 103-92 galip ayrıldı.

Kazanan Anadolu Efes! Heyecan dördüncü maça taşınıyor!



(1) Anadolu Efes 103 92 Fenerbahçe Beko (2)



ING Basketbol Süper Ligi

#EFSvFB pic.twitter.com/j5iUuRNpcS — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) June 11, 2022

Fenerbahçe Beko, eşleşmede ev sahibi olduğu ilk maçı 85-76, ikinci müsabakayı da 93-78 kazanmıştı.

Final serisinin dördüncü maçı, 13 Haziran Pazartesi günü Anadolu Efes'in ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Emin Moğulkoç, Yener Yılmaz, Hüseyin Çelik

Anadolu Efes: Larkin 37, Micic 29, Bryant 10, Singleton 5, Pleiss 15, Dunston 4, Buğrahan Tuncer 3, Erten Gazi, Yiğitcan Saybir, Ömer Can İlyasoğlu, Egemen Güven

Fenerbahçe Beko: De Colo 13, Henry 21, Tarık Biberovic 3, Vesely 12, Booker 11, İsmet Akpınar, Şehmus Hazer 6, Guduric 14, Melih Mahmutoğlu 3, Metecan Birsen 7, Ahmet Düverioğlu 2

1. Periyot: 31-25

Devre: 52-50

3. Periyot: 76-69