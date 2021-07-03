Haber Giriş: 3 Temmuz 2021 Cumartesi 17:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu İngiltere'de birinci oldu
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın İngiltere etabındaki ilk yarışı zirvede tamamladı.
Dünya Superbike Şampiyonası'nda sezonun dördüncü etabının ilk yarışı, İngiltere'deki 4 kilometre uzunluğa sahip Donington Park Pisti'nde yapıldı.
Pata Yamaha with Brixx WorldSBK takımıyla mücadele eden Toprak, 13. sırada başladığı yarışı ilk sırada bitirerek önemli bir başarı elde etti. Kawasaki sürücülerinden Jonathan Rea ikinci, Alex Lowes ise üçüncü oldu.
TOPRAK'TAN İNANILMAZ BİR ZAFER!— TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) July 3, 2021
Bunu da yaptı!
Milli pilotumuz, 13. sırada başladığı yarışı ilk sırada tamamlıyor! pic.twitter.com/WFm7tQb8Wh
Toprak Razgatlıoğlu, sezonun üçüncü ayağında İtalya'daki ikinci yarışı da kazanmıştı.
Şampiyonada dördüncü ayağın ikinci yarışı, yarın TSİ 16.00'da başlayacak.
Sıradaki Haber
Adana Demirspor Britt Assombalonga'yı transfer etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz