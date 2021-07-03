Dünya Superbike Şampiyonası'nda sezonun dördüncü etabının ilk yarışı, İngiltere'deki 4 kilometre uzunluğa sahip Donington Park Pisti'nde yapıldı.

Pata Yamaha with Brixx WorldSBK takımıyla mücadele eden Toprak, 13. sırada başladığı yarışı ilk sırada bitirerek önemli bir başarı elde etti. Kawasaki sürücülerinden Jonathan Rea ikinci, Alex Lowes ise üçüncü oldu.

TOPRAK'TAN İNANILMAZ BİR ZAFER!



Bunu da yaptı!



Milli pilotumuz, 13. sırada başladığı yarışı ilk sırada tamamlıyor! pic.twitter.com/WFm7tQb8Wh — TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) July 3, 2021

Toprak Razgatlıoğlu, sezonun üçüncü ayağında İtalya'daki ikinci yarışı da kazanmıştı.

Şampiyonada dördüncü ayağın ikinci yarışı, yarın TSİ 16.00'da başlayacak.