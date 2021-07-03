Haber Giriş: 3 Temmuz 2021 Cumartesi 17:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana Demirspor Britt Assombalonga'yı transfer etti
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor, forvet Britt Assombalonga'yı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 28 yaşındaki forvet ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.
Demokratik Kongolu Assombalonga, geçen sezon İngiliz ekiplerinden Middlesbrough forması giymişti.
Kulübümüz son olarak Middlesbrough takımında forma giyen 28 yaşındaki Kongo Demokratik Cumhuriyeti uyruklu Britt Assombalonga ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır. pic.twitter.com/HFjg4BhoU3— Adana Demirspor #ŞAMPİYON (@AdsKulubu) July 3, 2021
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