Haber Giriş: 11 Mayıs 2022 Çarşamba 20:58Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Milli güreşçi Mehmet Ali Yiğit altın madalya kazandı
Milli güreşçi Mehmet Ali Yiğit, İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları 67 kg grekoromen stilde altın madalyanın sahibi oldu.
İŞTE ŞAMPİYON!— TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) May 11, 2022
MİLLİ SPORCUMUZ MEHMET ALİ YİĞİT, İŞİTME ENGELLİLER OLİMPİYAT OYUNLARI 67 KG GREKOROMEN STİLDE ALTIN MADALYANIN SAHİBİ OLDU. pic.twitter.com/euWO8fKXnc
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