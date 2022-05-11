Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında 15 Mayıs Pazar günü deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına iki günlük iznin ardından başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuları ısınma hareketleri ve pas çalışması yaptı.

İdman, uygulanan taktik programın ardından yapılan şut çalışmasıyla sona erdi.

Rıdvan Yılmaz'ın sağlık durumu

Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynanan derbide sağ uyluk iç adalesi ve karın ön duvarında ağrı hisseden Rıdvan Yılmaz'ın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR çekildiği duyuruldu.

"Görüntülemede uyluk iç (adduktor longus) ve karın ön adalesinde (rectus abdominus) gerilme ve ödem tespit edilmiş olup, oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."

Siyah-beyazlılar, Göztepe maçı hazırlıklarına yarın devam edecek.