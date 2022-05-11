Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Altay maçı biletleri 12 Mayıs Perşemebe günü saat 11.00'de satışa sunulacak.

15 Mayıs'ta 16.00'da oynanacak karşılaşmanın sonunda, futbolcular şampiyonluk kupası ile birlikte tribünleri dolduran taraftarları selamlayacak.

Bordo-mavili kulüp, batı VIP biletlerini 4 bin lira, batı alt ve orta tribün biletlerini 1500 lira, batı üst tribün biletlerini 1250 lira, doğu alt ve üst tribün biletleri bin lira, güney ve kuzey tribün biletlerini ise 500 liradan satışa çıkardı.

Passolig gişeleri, Passo uygulaması ve passo.com.tr'den satışa sunulan elektronik biletler Trabzonspor logolu Passolig kartları ile satın alınabilecek, bilet kalması durumunda da son gün TFF logolu kartlarla da bilet satışı gerçekleştirilecek.

Bilet gişeleri hafta içi ve hafta sonu 09.00-18.00 saatleri arasında, maç günü ise karşılaşmanın ilk yarısının sonuna kadar açık olacak.