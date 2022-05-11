Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonanın üçüncü gününde 52 kilo ilk tur maçında ringe çıkan Beyza, Dominik Cumhuriyeti'nden Miguelina Hernandez Garcia ile karşılaştı.

Ortada geçerken ilk raundu 3-2 kaybeden Beyza, ikinci rauntta seyircinin de desteğiyle üstün bir performans gösterdi.

Beyza Saracoğlu son 16 turunda!



Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda sporcumuz Beyza Saraçoğlu, son 32 turunda Dominikli rakibini mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. pic.twitter.com/eXcLP87b2m — TRT Spor (@trtspor) May 11, 2022

Rakibini bir kez düşüren milli boksör, bu raunttan 4-1 üstün ayrıldı. Son rauntta daha aktif olan ve rakibine zor anlar yaşatan Beyza, bu bölümü 5-0 üstün kapattı. Milli boksör, genel skorda da maçı 5-0 kazandı.

Beyza Saraçoğlu, son 16 turunda 15 Mayıs Pazar günü Brezilyalı Caroline de Almeida ile karşılaşacak.

Beyza Saraçoğlu: İkinci ve üçüncü rauntta varımı yoğumu ortaya koydum

Milli boksör Beyza Saraçoğlu, milli takım olarak şampiyonada büyük hedefleri olduğunu anlattı.

"Ev sahibi olmamıza rağmen biraz stres vardı. Ufak da olsa bir heyecan vardı. Antrenörlerim her zaman yanımızda. Çok güzel bir ortam var. Antrenör ekibimizin liderliğinde güzel başarılar elde etmeyi umuyoruz. Bizi destekleyen, bizim için dua eden herkese teşekkür ederiz. Büyük emekleri olan tüm antrenörlerime teşekkür ederim."

Milli boksör Beyza Saraçoğlu: Hedefimiz altın madalya. En kötü kürsüde olabilmek. pic.twitter.com/2Iw5sAiRjB — TRT Spor (@trtspor) May 11, 2022

Beyza Saraçoğlu, ailesinin tribünde olması nedeniyle heyecanlandığı için ilk rauntta etkili olamadığını belirtti.

"İlk raunt umduğum gibi açılamadım. Sanırım tribünün verdiği bir heyecan vardı. Ailem burada. Babamın sesini duyduğum anda tüylerim diken diken oldu. Sonrasında köşeye geldiğimde antrenörlerim beni rahatlattı. İkinci ve üçüncü rauntta varımı yoğumu ortaya koydum ve aslında olması gereken boksumu yaptım."

Milli takım antrenörlerinden Nazım Yiğit, milli sporcuların üçte 3 yaptığını anımsattı.

"İlk raundu 3-2 kaybettik ama arada Beyza ile konuştuk. Şampiyonadan 15 gün önce Garcia ile maç yapmıştık. Güçlü ve sert bir rakipti. Çok şükür maçı çevirmeyi başardık. Beyza'nın da ilk maçı olması nedeniyle biraz da heyecan vardı. İnşallah bundan sonraki maçlarda daha iyi olacak."