Haber Giriş: 11 Mayıs 2022 Çarşamba 18:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Başakşehir'de Aleksic'in sözleşmesi uzatıldı
Medipol Başakşehir'de Sırp futbolcu Danijel Aleksic'in sözleşmesi uzatıldı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, sözleşmesi sezon sonunda bitecek 31 yaşındaki forvet ile 3 yıllık anlaşmaya varıldı.
Kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ'ın da katıldığı törende, Danijel Aleksic'in kendisini 2024-2025 sezonu sonuna dek turuncu-lacivertli renklere bağlayan yeni sözleşmeye imza attı.
"Geldiği günden bu yana özverisi ve sahadaki mücadelesiyle dikkati çeken, tarihi şampiyonluğumuza da önemli katkılarda bulunan Danijel Aleksic'e kulübümüzde başarılarının devamını diliyoruz."
Danijel Aleksic ile 3 yıl daha |— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) May 11, 2022
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Etiketler: Medipol Başakşehir Transfer Haberleri
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