Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, sözleşmesi sezon sonunda bitecek 31 yaşındaki forvet ile 3 yıllık anlaşmaya varıldı.

Kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ'ın da katıldığı törende, Danijel Aleksic'in kendisini 2024-2025 sezonu sonuna dek turuncu-lacivertli renklere bağlayan yeni sözleşmeye imza attı.

"Geldiği günden bu yana özverisi ve sahadaki mücadelesiyle dikkati çeken, tarihi şampiyonluğumuza da önemli katkılarda bulunan Danijel Aleksic'e kulübümüzde başarılarının devamını diliyoruz."