Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Önder İmam Hatipliler Derneği tarafından düzenlenen ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının desteklediği "Yunus Emre Yolunda Genç Gönüllüler Buluşması" organizasyonuna katıldı.

Kızılcahamam'daki etkinlikte konuşan Kasapoğlu, çok anlamlı bir buluşmaya katıldığı için heyecan duyduğunu belirtti.

"İmam hatip nesli sadece Türkiye için değil, insanlık için umut olan bir nesil. Her daim kendisine karşı olanlara her şeyden önce sevgiyle, samimiyetle, içtenlikle ve başarılarıyla en güzel cevabı veren bir nesil. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da imam hatip nesli, imam hatip camiası, o asil duruşuyla bu güzel çabayı ve emaneti yarınlara çok daha güçlü taşıyacak. Tabii ki bugünlere kadar gelen bir emanet var. Kutlu bir emanet. Hepimiz bu emaneti omuzumuzda taşıyoruz."

"Hep beraber ortak amaca doğru yürüyoruz"

Kasapoğlu, dünyanın en genç nüfuslarından birine sahip olduklarını aktardı.

"Hep beraber ortak amaca doğru yürüyoruz. Bu toprakların evlatları, sadece bu memleketin değil insanlığın da umudu. Evlatlarımızı, gençlerimizi, Yunus'un yolunda buluşturmak sadece günümüz için değil, yarınlarımız ve insanlık için de kıymet arz ediyor. Bizim gençlerimiz, dünyayı gömülmüş olduğu sefaletten kurtarmaya talip. Donanımıyla bunu gerçekleştirecek güce sahiptir gençlerimiz. Onlar tabii ki insanlığı kucaklamayı, insanlığa aynı bakışla bakmaya öğüt veren Yunus'un izinde. Birilerinin karamsarlık tablolarına, kötü senaryolarına, hilelerine, tuzaklarına, kumpaslarına inat, bu milletin gençlerine sonuna kadar destek veriyoruz ve onlarla gurur duyuyoruz."

[Fotoğraf: AA]

"Bizler için en önemli misyonlar iyiliği çoğaltmak, iyi insan olmak"

Kasapoğlu, Türkiye'nin dört bir yanından gençlerin bu organizasyona geldiğini vurguladı.

"İçinde bulunduğumuz dünya kolaylık getirse de bazı şeylere de yabancılaştırma getiriyor. Kalbi merkeze alan, ruhu doyuran özelliğin ilave bir çaba gerektirdiği dönemdeyiz. Her daim değerlerin, aklın ve kalbin birlikte olmasının çok önemli olduğu bir dönemdeyiz. Tüm insanlığın kurtuluşunun bu değerlere, bu erdeme sahip olmaktan geçtiğinin hepimiz bilincindeyiz. Bizler medeniyet olarak bu gerçekliği her daim merkeze aldık. İyiliği çoğaltmak, iyi insan olmak, iyiliği tavsiye etmek bizler için en önemli misyonlar."

"Gençleri her daim öncelik olarak düşünüyoruz"

Kasapoğlu, gönüllülüğün önemine vurgu yaptı.

"Biz gençlerimize, kendilerine bir yol çizerken popüler olanı değil, iz bırakanları, gönülden yapanları örnek almalarını tavsiye ediyoruz. Hamdolsun Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 20 yılda Türkiye'nin gençlik vizyonu tüm dünyaya model oldu. Gençlerle ilgili yapılan yatırımlar, çizilen rota, böyle bir zaman diliminde örneği olmayan bir çalışmadır. Gençleri her daim öncelik olarak düşünüyoruz. Seçilme hakkı gibi. Sizin gibi pırıl pırıl arkadaşlar Türkiye'yi yönetiyor, her birinizle gurur duyuyoruz."

"En zor şartta bile olsa iyilik için gayret göstereceğiz"

Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığının, gençlerin bakanlığı olduğunu söyledi.

"Sahip olduğunuz vicdanınızla, merhametinizle, sevginizle dünyaya yön verecek güçtesiniz. Hepinize sonuna kadar güveniyoruz. Her türlü çabayı, hedefi en yüksekte gerçekleştirecek potansiyeldesiniz. Kimse sizi hayallerinizden, umudunuzdan geri çevirmesin. Buna asla müsaade etmeyin. Gönüllülük çalışmaları da bunun için önemli. Bakanlığın gönüllülük faaliyetlerine katılmanızı bekliyorum. Bizler şartlar ne olursa olsun birlikte hareket etmeye, gönül gönüle bu kutlu yolu yürümeye, gönüllerimizi zenginleştirmeye devam edeceğiz. İnsanlık için, ülkemiz için salih ameller ortaya koymaya devam edeceğiz. Ecdadımızın kanıyla, canıyla her şeyini ortaya koyarak bizlere emanet ettiği bu ülkeyi, milletimiz için bir kutsal emanet olarak ayakta tutma, yarınlara taşıma konusunda kararlılığımızı da hiçbir zaman kaybetmeyeceğiz. Hepsinden önemlisi bu beraberlik ortamı. Birbirimize tutunup omuz omuza vereceğiz. Merhamete, iyiliğe, muhabbete sığınacağız. En zor şartta bile olsa iyilik için gayret göstereceğiz. 'Dünya 5'ten büyüktür' diyen, tüm dünyada mazlumların sesi olan, güçlü duruşuyla, vizyonuyla bugüne kadar pek çok meydan okumayı gerçekleştiren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yolumuza devam edeceğiz."