Demir Grup Sivasspor, Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda Aytemiz Alanyaspor'u ağırladı. Karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetti.

Sivasspor'a finali getiren golü 88. dakikada Hakan Arslan ağlarla buluşturdu. Alanyaspor'un tek golünü ise 78. dakikada Famara Diedhiou kaydetti.

Ziraat Türkiye Kupası'nı tarihinde elde edemeyen Demir Grup Sivasspor, bu galibiyetle hedefine bir adım daha yaklaştı.

Sivas ekibi daha önce üç kez kapısından döndüğü Türkiye Kupası finaline bu kez çıktı. Yiğidolar 2009'da Fenerbahçe, 2013'de Trabzonspor, 2015'te ise Galatasaray'a yarı finalde elenmişti.

[Fotoğraf: AA]

Final 26 Mayıs Atatürk Olimpiyat Stadı'nda

İki takım arasında oynanan yarı final ilk maçını Demir Grup Sivasspor 2-1 kazanmıştı.

Turu geçen Demir Grup Sivasspor finalde Yukatel Kayserispor'un rakibi oldu. 60. Ziraat Türkiye Kupası finali 26 Mayıs 2022 Perşembe günü saat 20.45'te İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Hikmet Karaman maçı takip etti

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Sivasspor ile Alanyaspor arasında oynanan karşılaşmayı Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda locadan takip etti.

Deneyimli teknik adamın zaman zaman maçı tablet ile kaydettiği görüldü.

[Fotoğraf: İHA]

Sivasspor’un kupa serüveni

Demir Grup Sivasspor, Türkiye Kupası serüvenine 5. turdan başladı. Kırmızı beyazlılar, MKE Ankaragücü, Bandırmaspor ile Vavacars Fatih Karagümrük'ü yenerek adını yarı finale yazdırdı.

Alanyaspor kupaya 4. turdan başladı

Aytemiz Alanyaspor da kupa macerasına 4. turdan başladı. Turuncu yeşilliler, Osmaniye FK, Mardin 1969, Adana Demirspor ve Gaziantep FK’yı yenerek yarı finale yükseldi.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

3. dakikada Gradel'in uzun pasıyla defansın arkasına sarkan Kayode'nin ceza yayının gerisinden çektiği şutta, meşin yuvarlak kalenin üstünden az farkla auta çıktı.

13. dakikada ceza yayının gerisinde topla buluşan Efecan Karaca, sağ çaprazdaki Eduardo'ya doğru ortaladı. Bu futbolcunun gelişine vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarıya gitti.

21. dakikada Candeias'ın ara pasıyla sol kanattan ceza sahasına hareketlenen Juanfran'ın yerden ön direğe gönderdiği topu Eduardo'dan önce savunma araya girerek kornere gönderdi.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

31. dakikada ceza alanı için sol çizgiye kadar inen Emre Akbaba, topu penaltı noktasındaki Eduardo'ya gönderdi. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak farklı şekilde auta çıktı.

40. dakikada Eduardo arka direkte topuk pasıyla Candeias'ı topla buluşturdu. Bu futbolcunun bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

43. dakikada sağ çaprazda ilerleyen Juanfran'ın ceza sahasına girer girmez vuruşunda, kaleci Ali Şaşal Vural son anda meşin yuvarlağı kornere tokatladı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

50. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un sağ kanattan ön direğe ortasında Kayode'nin önünden geçen top, kalecinin kucağından sekerek kornere çıktı.

51. dakikada ceza sahasında topla buluşan Uğur Çiftçi, boş durumdaki Gradel'e pasını aktardı. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin sağından dışarıya gitti.

52. dakikada Eduardo'nun ceza alanı dışı sağ çaprazdan sert şutunda, kaleci Ali Şaşal Vural parmaklarının ucuyla topu kornere gönderdi.

63. dakikada Juanfran'ın sağ kanattan arka direğe ortasında, Ali Şaşal Vural kelesinden zamanında çıkarak Eduardo'ya gelmeden meşin yuvarlağı kontrol etti.

[Fotoğraf: İHA]

64. dakikada Gradel'in ceza alanı içi sol çaprazdan şutunda top kalecide kaldı.

GOL - 78. dakikada Alanyaspor öne geçti. Oğuz Aydın'ın sol çaprazdan ortasında ceza sahasında Diedhiou'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak yerden sekerek filelere gitti. 0-1.

GOL - 88. dakikada Sivasspor eşitliği yakaladı. Gradel'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda altıpasta Kayode'nin indirdiği top savunmadan sekerek Hakan Arslan'ın önünde kaldı. Bu futbolcu düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kalecinin üstünden ağlarla buluşturdu. 1-1.

Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale kaldı.

[Fotoğraf: AA]

Stat: Yeni 4 Eylül.

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Aleks Taşçıoğlu, Deniz Caner Özaral.

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Ulvestad (Dk. 90+10 Cofie), Hakan Arslan, Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 90+8 Sefa Yılmaz), Fajr (Dk. 90+3 Goutas), Gradel, Kayode (Dk. 90+3 Konate)

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Milunovic (Dk. 69 Awaziem), Furkan Bayır (Dk. 59 Tayfur Bingöl - Dk. 71 Oğuz Aydın), Borja, Fer, Novais, Efecan Karaca, Emre Akbaba, Candeias (Dk. 89 Efkan Bekiroğlu), Eduardo (Dk. 71 Diedhiou)

Goller: Dk. 78 Diedhiou (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 88 Hakan Arslan (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 35 Ulvestad, Dk. 45 Ahmet Oğuz, Dk. 89 Hakan Arslan (Demir Grup Sivasspor), Dk. 54 Furkan Bayır, Dk. 86 Candeias, 90+5 Novais (Aytemiz Alanyaspor)