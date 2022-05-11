Fenerbahçe'nin yükselen performansındaki en büyük pay sahiplerinden biri kaleci Altay Bayındır.

Altay Bayındır, ligin 25. haftasındaki GZT Giresunspor mücadelesinde 102 gün aradan sonra kaleyi tekrar devraldı.

Geride kalan 36 haftanın 22'sinde forma giyen başarılı kaleci, özellikle sakatlığının ardından dikkat çeken bir performans ortaya koydu.

Bu sezon forma giydiği ilk 10 maçında 11 gole engel olamayan Altay Bayındır, karşılaşmaların 3’ünde ise kalesini gole kapadı.

Sarı lacivertliler sezona iyi başlamasına rağmen devamında takım olarak inişli çıkışlı bir performans sergiledi. Bu arada Spor Toto Süper Lig'de 69 puanla ikinci sırada yer alan Fenerbahçe, 12 maçtır yenilmiyor.

Başarılı file bekçisi, sakatlıktan döndüğü 25’inci hafta itibarıyla takımına önemli katkı sağladı. Son 12 haftalık dönemde forma giyen file bekçisi, kalesinde 9 gol görürken, 5 maçta rakiplerine geçit vermedi.