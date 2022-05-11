Galatasaray'da 11 Haziran'da yapılacak seçim öncesinde hareketli günler yaşanıyor. Şu ana kadar adaylığını açıklayan tek isim, genel kurul üyesi Fırat Develioğlu oldu.

Mevcut başkan Burak Elmas’ın seçimli genel kurulda aday olup olmayacağı belirsizliğini koruyor. Elmas'ın, güçlü bir yönetim kurulu listesi oluşturmak için nabız yokladığı gelen haberler arasında.

Domenec Torrent ile yollar ayrılacak

Burak Elmas'ın seçim öncesinde en büyük hamlesinin teknik adam konusunda olabileceği belirtildi.

Beklentileri karşılayamayan Domenec Torrent ile yollar ayrılacak. Burak Elmas, seçilmesi halinde İspanyol teknik adam ile çalışmayacak.

Elmas, seçime girip kazanamaması durumunda ise teknik adam konusunda yeni yönetimin elini rahatlatmış olacak.

30 Nisan'da gerçekleşemeyen seçimde aday olan Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk de, Torrent ile çalışmayacaklarını açıklamıştı.

Ünal Aysan aday olmayacak, Dursun Özbek karar vermedi

Eski başkanlardan Ünal Aysal'ın şu an için aday olma düşüncesinin olmadığı öğrenildi. Dursun Özbek’e camiadan adaylık için çağrıda bulunulduğu ancak Özbek henüz kararını vermedi.

Galatasaray'da başkan adaylarının listelerini 20 Mayıs'a kadar Divan Kurulu’na teslim etme zorunluluğu bulunuyor.