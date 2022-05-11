Özgür Ekmekçioğlu'nun başkanlık görevini bıraktığı kulübe başkan adayı olmaktan son anda vazgeçen iş insanı İbrahim Akman kararını değiştirmedi ancak oluşturulacak yönetime destek verecek.

Görevi bıraktıktan sonra kulübe 8 milyon TL'nin üzerinde kaynak sağlayan Ekmekçioğlu da yeni yönetime katkıda bulunacak.

Yeni yönetimin, yüksek divan kurulunda yer alan bazı isimlerin yanı sıra Ekmekçioğlu ve Akman'ın yakın çevresindeki kişilerden oluşması bekleniyor.

Yönetim kurulu başkanı olarak ise birleştirici rol oynayacak bir camia büyüğünün tek aday olarak koltuğa oturması planlanıyor.

Eski başkanlardan Nafiz Zorlu, camianın, "Başkan ol" çağrısına olumsuz yanıt verirken, gündeme gelen diğer ismin Mustafa Denizli olduğu öğrenildi.

Takımı geçen sezon Süper Lig'e çıkarıp sezon içinde ayrılan kulübün sembol ismi teknik direktör Mustafa Denizli de başkanlığa ikna edilemezse alternatif isimler gündeme gelecek.

Altay'da Ahmet Çoker, Eyüp Necimoğlu, Namık Marmara, Murat Bora Dülger gibi isimler de kulislerde başkan adaylığı için konuşuluyor.

Pinares'ten veda mesajı

Altay'da geçen hafta takımdan ayrılark ülkesine dönen Şilili oyunuc Cesar Pinares, sosyal medya hesabından veda mesajı yayınladı.

"Bana gösterdiğiniz sevgi için çok teşekkür ederim. Büyük bir taraftar kitlesine sahip, güzel anlar yaşadığım bu kulübü temsil etmek benim için büyük bir zevkti, kaptanlık benim için bir gururdu. Bu yüzden her zaman bu renkleri çok büyük bir saygı ve profesyonellikle temsil ettim. Büyük Altay'ın tüm taraftarlarına büyük bir selam bırakıyorum."

Cesar Pinares, siyah-beyazlı formayla 27 maçta 3 gol, 4 asistlik performans sergiledi.