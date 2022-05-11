Beşiktaş bu sezon ligde, kupada ve Avrupa'da arzu ettiği başarıya ulaşamadı. Yönetim, yapılacak takviyelerle yeni sezona güçlü bir kadro ile girmeyi amaçlıyor.

Özellikle skor üretmekte zorlanan siyah beyazlılar, takımdan ayrılacak Batshuayi'nin yerine iyi bir golcü almak istiyor.

Transfer listesinin ilk sırasında Sörloth var

Liste başında ise Alexander Sörloth var. Teknik direktör Valerien İsmael, Norveçli golcünün transferine onay verdi.

26 yaşındaki oyuncunun bu sezon kiralık olarak forma giydiği Real Sociedad, öncelikli satın alma opsiyonunu kullanmadı.

Beşiktaş, bonservisi Alman ekibi Leipzig’de bulunan Sörloth için temaslara başladı. Norveçli oyuncunun menajeri hafta içinde İstanbul’a gelecek ve görüşmeler devam edecek.

Kesenin ağzı açılacak

Yeni sezonda takımın maaş ortalamasını düşürmeyi planlayan Beşiktaş yönetimi, golcü konusunda ise kesenin ağzını açacak.

Siyah beyazlılar, öncelikli olarak Sörloth’u kiralamaya çalışacak. Bu gerçekleşmezse Norveçli oyuncunun satın alınması için şartlar zorlanacak.