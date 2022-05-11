Avrupa'da bazı kulüpler, transferde yaptığı hamlelerle hem başarı hem de gelir elde etmeleriyle ön plana çıkıyor. Bu ekiplerden biri de Borussia Dortmund.

Erling Haaland'ı, Manchester City'ye satan Alman temsilcisi hatırı sayılır bir parayı kasasına koydu.

Borussia Dortmund, Norveçli golcüyü Ocak 2020'de 20 milyon euro karşılığında Salzburg'dan renklerine bağlamıştı. Haaland, 60 milyon euroya İngiliz ekibinin yolunu tuttu.

Alman ekibi, 21 yaşındaki oyuncudan yaklaşık 40 milyon euro kazandı. Borussia Dortmund'ta 88 maça çıkan Norveçli oyuncu, 85 gol atıp, 23 asist yapmayı başardı.

Dortmund, Haaland'ın yerine yine Salzburg'dan Karim Adeyemi'yi 30 milyon euro ücretle kadrosuna kattı.

Jurgen Klopp ile transfer stratejisiyle dikkat çekti

2008/2009 sezonunda Jurgen Klopp'un takımın başına gelmesiyle çıkışa geçen Alman ekibi, o yıldan bu yana transfer stratejisiyle de dikkat çekiyor.

Altyapısından çıkardığı Pulisic'i Chelsea'ye 64 milyon euroya satan sarı siyahlılar, bir diğer altyapı ürünü olan Götze'yi de 37 milyon euroya Bayern Münih'e gönderdi.

Borussia Dortmund, 4 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı Mats Hummels'i 35 milyon avroya Bayern'e; 13 milyon euroya transfer ettiği Aubameyang'ı da 68 milyon euroya Arsenal'e sattı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Barcelona ve Manchester United'tan 225 milyon euroya bonservis

Rurh ekibi ayrıca Jadon Sancho ve Ousmane Dembele'den de önemli kar elde etti.

35 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı Dembele'yi Barcelona'ya 140 milyon euroya sattı.

Sarı siyahlılar, 8 milyon euroya transfer ettiği Sancho'yu da Manchester United'a 85 milyon euroya gönderdi.

[Fotoğraf: DepoPhotos]