Haber Giriş: 10 Mayıs 2022 Salı 20:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karim Adeyemi Borussia Dortmund’da
Almanya ekibi Borussia Dortmund, Manchester City'ye transfer olan Erling Haaland'ın yerini Karim Adeyemi ile doldurdu.
Borussia Dortmund Kulübü, Avusturya'nın Salzburg takımından 20 yaşındaki Alman forvet Adeyemi'nin transfer edildiğini açıkladı.
Sağlık kontrolünden geçen Adeyemi ile 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşme imzalandı.
Adeyemi, bu sezon 42 maça çıktığı Salzburg'da 23 gol kaydetti.
WADMIN pic.twitter.com/WtXQQso7bC— Borussia Dortmund (@BVB) May 10, 2022
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