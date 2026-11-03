Cumhurbaşkanı Erdoğan: Güney Kore ile stratejik ortağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, stratejik ortak ve yakın dost olarak nitelendirdiği Güney Kore’ye 8 yıl aradan sonra resmi bir ziyaret gerçekleştirdi.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'un daveti üzerine Seul'de bulunan Erdoğan, heyetler arası görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

"İlişkilerimiz kan kardeşliğine dayanıyor"

Konuşmasına ev sahibi mevkidaşına ve heyetine teşekkür ederek başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Güney Kore arasındaki tarihi dostluğun temellerinin Kore Savaşı'nda atıldığını hatırlattı.

Erdoğan, "76 yıl önce Kahraman Mehmetçiğin Kore’nin bağımsızlığı için yaptığı fedakarlıklarla kan kardeşliğine dönüşen ilişkilerimizin bugün de müstesna düzeyde seyretmesi bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 76 yıl önce kahraman Mehmetçiğin Kore’nin bağımsızlığı için yaptığı fedakarlıklarla kan kardeşliğine dönüşen ilişkilerimizin bugün de müstesna düzeyde seyri bizleri mutlu ediyor. https://t.co/H6onTonfGb — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 3, 2026

Karşılıklı üst düzey ziyaretlerin stratejik ortaklığa ivme kazandırdığını belirten Erdoğan, temasların iki ülke arasındaki iş birliğini dinamik ve geleceğe odaklı bir şekilde ileri taşıyacağını vurguladı.

Cumhuraşkanı Erdoğan, şöyle devam etti;

Görüşmelerde ekonomik ve ticari ilişkilerin öncelikli gündem maddesi olduğunu aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevcut ticaret hacminin daha da geliştirilmesi gerektiğine dikkat çekerek şunları kaydetti;

Geçtiğimiz yıl 11 milyar doları aşan ikili ticaretimizi dengeli ve sürdürülebilir şekilde evvelce belirlediğimiz 15 milyar dolar hedefine ulaştıracak adımları görüştük. Aramızdaki Serbest Ticaret Anlaşması'nın günün şartlarına göre tadil edilmesi dahil ilgili kurumlarımızın çalışmalarına odaklandık. Ülkemizde 400'den fazla Koreli firma faaliyet gösteriyor. Kore firmalarıyla sadece ülkemizde değil, Türkiye'nin güçlü olduğu pazarlarda ortak projelere adımlarımızı atıyoruz.

“Kore ile iş birliğine büyük önem veriyoruz” Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunma sanayii stratejik ortaklığımızın somut neticeler verdiği alanların başında geliyor. Sayın Cumhurbaşkanı ile Fırtına Obüs ve Altay Tankı gibi başarılı müşterek projelerin artırılması gerektiğine işaret ettik. — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 3, 2026

Görüşmelerimizin bir diğer önemli başlığını nükleer enerji ve madencilik oluşturdu. 2025 Kasım ayında Türkiye Nükleer Enerji Şirketi ile Kore Elektrik Enerjisi Kurumu arasında imzalanan mutabakat zaptı iş birliğimiz için önemli bir zemin teşkil ediyor. Bugün Enerji Bakanlıklarımız arasında imzalanan belgelerin de bu iş birliğimizi daha ileriye taşıyacağına inanıyorum. Özellikle batarya üretimi, yapay zekâ ve yarı iletkenler dahil olmak üzere birçok ileri teknolojiler alanında Kore ile iş birliğine büyük önem veriyoruz. Bildiğiniz üzere savunma sanayi stratejik ortaklığımızın somut neticeler verdiği alanların başında geliyor. Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmemde Fırtına obüsleri ve Altay tankı gibi başarılı müşterek projelerin sayısının artırılması gereğine işaret ettik.

“Bugün de birçok konudaki iş birliğimizi ilerletecek adımları ele aldık” Cumhurbaşkanı Erdoğan: Geçtiğimiz yıl 11 milyar doları aşan ikili ticaretimizi dengeli ve sürdürülebilir şekilde evvelce belirlediğimiz 15 milyar dolar hedefine ulaştıracak adımları görüştük. https://t.co/cpGgXo6NLy — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 3, 2026

"İş birliğimizi daha ilerilere taşımaya kararlıyız"

Önümüzdeki sene idrak edeceğimiz ülkelerimiz arasında diplomatik ilişkilerin tesisinin 70'inci yıl dönümünde özel etkinlikler planlıyoruz. Bölgelerinde ve ötesinde etkin roller üstlenen, küresel barış ve istikrara önem veren iki ülkeyiz. Uluslararası meselelere dair görüşlerimiz büyük ölçüde örtüşüyor. Kore Yarımadası'nda kalıcı barış ve istikrarın tesisini amaçlayan diyalog temelli yaklaşımı destekliyoruz. Birleşmiş Milletler, MIKTA, G20 dahil olmak üzere çok taraflı platformlardaki iş birliğimizi tüm insanlığın faydası için daha ilerilere taşımaya kararlıyız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili ilişkilere katkılarından dolayı Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'a Korece teşekkür etti. https://t.co/UheaYVUXTd — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 3, 2026

Kıymetli dostum Sayın Cumhurbaşkanı Myung ile ülkelerimiz arasındaki kardeşlik ilişkilerini daha da geliştirmek amacıyla yakın çalışmayı sürdüreceğiz. Huzurlarınızda kendilerine ikili ilişkilerimize yaptığı katkılar için şahsım ve milletim adına teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını Korece teşekkür anlamına gelen 'Kamsahamnida' ifadesiyle tamamladı.