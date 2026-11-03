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Gündem
AA 03.11.2026 12:06

Türkiye ile Güney Kore arasında anlaşmalar imzalandı

Türkiye ile Güney Kore arasında bilim, teknoloji, doğal kaynaklar, madencilik, enerji ve nükleer enerji alanlarında 4 anlaşma imzalandı.

Türkiye ile Güney Kore arasında anlaşmalar imzalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, stratejik ortak ve yakın dost olarak nitelendirdiği Güney Kore’ye 8 yıl aradan sonra resmi bir ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaret kapsamında Seul'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından iki ülke arasında anlaşmaların imza törenine geçildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Güney Kore ile stratejik ortağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Güney Kore ile stratejik ortağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'​​​​​​​ın huzurunda iki ülke arasında 4 anlaşma imza altına alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'de

Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Güney Kore Cumhuriyeti Bilim ve Bilgi-İletişim Teknolojileri Bakanlığı arasındaki "Bilim, Teknoloji ve İnovasyon (STI) Alanlarında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı", Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı adına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Güney Kore Bilim ve Bilgi-İletişim Teknolojileri Bakanı Bae Kyung-hoon tarafından imzalandı.

Türkiye ile Güney Kore arasında anlaşmalar imzalandı

Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Güney Kore Cumhuriyeti Ticaret, Sanayi ve Kaynaklar Bakanlığı arasındaki "Doğal Kaynaklar ve Madencilik Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"na, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Güney Kore Ticaret, Sanayi ve Kaynaklar Bakanı Kim Jung-Kwan imza attı.

Türkiye ile Güney Kore arasında anlaşmalar imzalandı

Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Güney Kore Cumhuriyeti İklim, Enerji ve Çevre Bakanlığı arasındaki "Enerji Alanında İşbirliğinin Güçlendirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptı"nı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar ile Güney Kore İklim, Enerji ve Çevre Bakanı Kim Sung-whan imzaladı.

Türkiye ile Güney Kore arasında anlaşmalar imzalandı

Türkiye Nükleer Enerji AŞ ile Güney Kore İhracat-İthalat Bankası arasındaki "Nükleer Güç Projesi Finansmanına İlişkin İşbirliği Mutabakat Zaptı" da Türkiye Nükleer Enerji AŞ Genel Müdürü Necati Yamaç ile Güney Kore İhracat-İthalat Bankası Başkanı ve Genel Müdürü Hwang Ki-yeon tarafından imza altına alındı.

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