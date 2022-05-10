Haber Giriş: 10 Mayıs 2022 Salı 19:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
EURO 2024'te açılış maçına Berlin ev sahipliği yapacak
Almanya'da düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) açılış maçına Münih, finaline Berlin ev sahipliği yapacak.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen icra kurulu toplantısında EURO 2024 maç takvimi onaylandı.
14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde 10 şehirde gerçekleştirilecek EURO 2024'ün açılış maçı Münih'teki Allianz Arena'da, final karşılaşması ise Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
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