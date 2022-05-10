Haber Giriş: 10 Mayıs 2022 Salı 19:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Süper Lig'den 3 kulüp PFDK'ya sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'den 3 kulübü çeşitli nedenlerle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'den Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve Atakaş Hatayspor'un çeşitli nedenlerle PFDK'ya sevk edildi.
Etiketler: Beşiktaş Hatayspor Medipol Başakşehir Süper Lig TFF
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