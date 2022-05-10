Haber Giriş: 10 Mayıs 2022 Salı 19:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
2023 Avrupa Konferans Ligi final maçı Prag'da yapılacak
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gelecek sezonun final maçı, Çekya'nın başkenti Prag'da oynanacak.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen icra kurulu toplantısında 2022-2023 sezonu Avrupa Konferans Ligi finali ev sahibini kararlaştırdı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı kupasında gelecek sezonki final karşılaşması, 7 Haziran 2023'te Prag'daki Eden Arena'da oynanacak.
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