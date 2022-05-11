Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 9 altın, 6 gümüş ve 13 bronz olmak üzere 28 madalya kazanan Kadın Milli Takımı, şampiyon oldu.

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Turnuvada erkekler serbest stilde 2 altın, 4 gümüş ve 11 bronz olmak üzere 17 madalya elde ede milliler de takım halinde şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye, grekoromen stilde ise 2 gümüş ve 4 bronz madalya kazandı.