Haber Giriş: 11 Mayıs 2022 Çarşamba 20:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli güreşçiler Zafer Kupası'nda şampiyon oldu
[Fotoğraf: AA]
Antalya'da düzenlenen 17 yaş altı güreş milli takımların mücadele ettiği Uluslararası Zafer Kupası sona erdi. Türkiye, kadınlar ve erkekler serbest stilde şampiyon oldu.
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 9 altın, 6 gümüş ve 13 bronz olmak üzere 28 madalya kazanan Kadın Milli Takımı, şampiyon oldu.
[Fotoğraf: AA]
Turnuvada erkekler serbest stilde 2 altın, 4 gümüş ve 11 bronz olmak üzere 17 madalya elde ede milliler de takım halinde şampiyonluğa ulaştı.
Türkiye, grekoromen stilde ise 2 gümüş ve 4 bronz madalya kazandı.
Etiketler: Antalya
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