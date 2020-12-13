Olimpik Cimnastik Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyona, büyükler kategorisindeki alet finalleriyle sona erdi.

Artistik cimnastikçiler, yer aleti, halka, barfiks, paralel bar, kulplu beygir ve atlama masasında Avrupa şampiyonu olmak için performanslarını sergiledi.

Finalde, milli sporculardan Ferhat Arıcan kulplu beygir ve paralel aletinde, İbrahim Çolak halka ve paralel aletinde, Ahmet Önder de yer, atlama masası ve barfiks aletinde jürinin karşısına çıktı.

Milli sporcu Abdelrahman Elgamal ise dün yapılan takım finallerinde yaşadığı sakatlık nedeniyle sadece halka ve barfiks aletinde yarışabildi.

İbrahim Çolak ve Ferhat Arıcan'dan toplam 3 madalya

Türk cimnastikçilerden İbrahim Çolak, halka aletindeki performansıyla jüriden 15000 puan alarak altın madalyanın sahibi oldu.

Ferhat Arıcan da ilk olarak kulplu beygir aletindeki 14433 puanlık performansıyla bronz madalya aldı. Paralel bar alet finalinde de yarışan milli sporcu, jüriden 15100 puan alarak Avrupa şampiyonu oldu ve altın madalya kazandı.

Kulplu beygir

1. Matvei Petrov (Arnavutluk) - 14566 puan

2. Filip Ude (Hırvatistan) - 14533 puan

3. Ferhat Arıcan (Türkiye) - 14433 puan

Halka

1. İbrahim Çolak (Türkiye) - 15000 puan

2. Vinzenz Hoeck (Avusturya) - 14800 puan

3. Igor Radivilov (Ukrayna) - 14766 puan

Paralel bar

1. Ferhat Arıcan (Türkiye) - 15100 puan

2. Petro Pakhniuk (Ukrayna) - 14766 puan

3. Robert Tvorogal (Litvanya) - 14500 puan

Gençlerde de milli sporcularımız göğsümüzü kabarttı. Mert Efe Kılıçer, barfikste gümüş, paralel barda bronz madalya kazandı.

Bora Tarhan da halka ve atlama masasında iki kez kürsünün üçüncü basamağına çıktı.