Olimpik Cimnastik Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun son gününde, gençler kategorisindeki sporcular, alet finallerinde Avrupa şampiyonu olmak için yarıştı.

Türkiye adına yer, halka ve atlama masasında performans sergileyen milli sporcu Bora Tarhan, halka aletindeki 13 bin puanıyla Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.

Türk cimnastikçi, atlama masasındaki performansıyla da 14 bin 016 puan toplayarak, üçüncü oldu ve ikinci bronz madalyasını elde etti.

Halkada altın madalyayı Ukrayna'dan Illia Kovtun 13 bin 266 puanla, gümüş madalyayı da aynı ülkeden Volodymyr Kostiuk 13 bin 166 puanla kazandı.

[Fotoğraf: AA]

Atlama masasında da Romanya'dan Gabriel Burtanete, 14 bin 283 puanla şampiyon olup altın madalya alırken, Ukraynalı sporcu Kovtun, 14 bin 033 puanla gümüş madalyaya uzandı.

Devam eden yarışlarda Tarhan, barfiks aletinde, milli sporcu Mert Efe Kılıçer de paralel bar ve barfiks aletinde jürinin karşısına çıkacak.

Mert Efe Kılıçer'den bir gümüş bir bronz madalya

Bora Tarhan, yer, halka, atlama masası ve barfiks aletinde, Mert Efe Kılıçer de paralel bar ve barfiks aletinde jürinin karşısına çıktı.

Mert Efe Kılıçer de barfiks aletindeki performansıyla elde ettiği 12 bin 933 puanla Avrupa ikincisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Genç sporcu, 13 bin 266 puan toplayarak 3. sıraya yerleştiği paralel bar aletinde de bronz madalya kazandı.

[Fotoğraf: AA]

Bora Tarhan ise halka aletindeki 13 bin puanıyla Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. Genç sporcu, atlama masasındaki performansıyla da 14 bin 016 puan toplayarak, üçüncü oldu ve ikinci bronz madalyasını elde etti.

Türkiye, gençler kategorisi alet finallerinde 1 gümüş, 3 bronz madalya olmak üzere toplam 4 madalya kazandı.

Finallerde alınan sonuçlar şöyle:

Yer aleti

1. Gytis Chasazyrovas (Litvanya) - 13 bin 733 puan

2. Ivan Sevruk (Ukrayna) - 13 bin 466 puan

3. Botond Molnar (Macaristan) - 13 bin 400 puan

Kulplu beygir

1. Illia Kovtun (Ukrayna) - 14 bin 233 puan

2. Eyal Ingid (İsrail) - 13 bin 366 puan

2. Gytis Chasazyrovas (Litvanya) - 13 bin 366 puan

Halka

1. Illia Kovtun (Ukrayna) - 13 bin 266 puan

2. Volodymyr Kostiuk (Ukrayna) - 13 bin 166

3. Bora Tarhan (Türkiye) - 13 bin

Atlama masası

1. Gabriel Burtanete (Romanya) - 14 bin 283

2. Illia Kovtun (Ukrayna) - 14 bin 033

3. Bora Tarhan (Türkiye) - 14 bin 016

Paralel bar

1. Illia Kovtun (Ukrayna) - 14 bin 600 puan

2. Mykyta Melnykov (Ukrayna) - 13 bin 666 puan

3. Mert Efe Kılıçer (Türkiye) - 13 bin 266 puan

Barfiks

1. Krisztian Balazs (Macaristan) - 13 bin 366 puan

2. Mert Efe Kılıçer (Türkiye) - 12 bin 933 puan

3. Volodymyr Kostiuk (Ukrayna) - 12 bin 900 puan