Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Erol Bulut, istemedikleri bir mağlubiyet yaşadıklarını belirtti.

"İstediğimiz performansı sahaya yansıtamıyoruz"

Bulut, maçla ilgili konuşulması gereken çok fazla şeyin olduğunu belirtti.

"Kazanmak istediğimiz bir maçtı. Nedense kendi evimizde son 3 maça bakınca istediğimiz performansı sahaya yansıtamıyoruz. Deplasmanda iyi performans gösteren bir Fenerbahçe, kendi evinde istediği performansı sergileyemiyor. Bunun sorumluluğu bende, bunu kendi aramızda oturup konuşmamız ve çözmemiz lazım."

"Tüm camiamızdan özür diliyorum"

Bulut, Fenerbahçe'nin bu şekilde devam edemeyeceğinin altını çizdi.

"Hepimizin kendine çeki düzen vermesi gerekiyor. Maçtan önce rakibin hangi opsiyonlarla üzerimize gelmeye çalışacağını konuştuk. Bunları çalışmamıza rağmen buradan goller yedik. Yakaladığımız pozisyonları da değerlendiremedik. Değerlendirme konusunda iyi değiliz. Mental bir problem olduğunu düşünüyorum. Bugün oynanan futbol kimseyi tatmin etmez. Tüm camiamızdan özür diliyorum."

"Yıllardır Fenerbahçe'de erken golden sonra kırılma sorunu var"

"Bu gidişatın kesinlikle değişmesi gerekiyor. Bunu değiştirecek kişi ben, ekibim ve futbolcularım. Yıllardır Fenerbahçe'de erken golden sonra kırılma sorunu var. Biz bunu çözmeye çalıştık. Hala da çalışıyoruz. Son 3 maça bakınca bir türlü çözemedik. Rakibin kalemize nasıl geleceğini söylediğim halde uygulamamız yeterli olmadı. Futbolcuların kendi evimizde oynadığımız maçlarda bireysel performansına baktığımızda yeterli değildi. Fenerbahçe'de oynuyorsunuz ama dediğim gibi sorumluluk bizlerde."