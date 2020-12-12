Haber Giriş: 12 Aralık 2020 Cumartesi 21:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfaspor'da 18 koronavirüs vakası
Misli.com 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Şanlıurfaspor'da 14'ü futbolcu 18 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, futbolculara, teknik heyete ve kulüp personeline Covid-19 testi uygulandı.
Test sonucunda 14 futbolcu, 1 masör ve 3 kulüp personelinde pozitif bulguya rastlandı.
Ligde 13 Aralık Pazar günü Kocaelispor ile Şanlıurfa'da yapılması planlanan maç ileri bir tarihe ertelendi.
DUYURU: Bugün yapılan Covid19 PCR testleri sonucunda 14 futbolcumuz 1 masör ve 3 personelimizin testleri pozitif çıkmış olup yarın oynanacak Kocaelispor maçımız ileri bir tarihe ertelenmiştir.— Şanlıurfaspor (@Sanliurfaspor) December 12, 2020
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. pic.twitter.com/ATEEwqMrvW
Etiketler: Koronavirüs
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