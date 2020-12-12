Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, futbolculara, teknik heyete ve kulüp personeline Covid-19 testi uygulandı.

Test sonucunda 14 futbolcu, 1 masör ve 3 kulüp personelinde pozitif bulguya rastlandı.

Ligde 13 Aralık Pazar günü Kocaelispor ile Şanlıurfa'da yapılması planlanan maç ileri bir tarihe ertelendi.