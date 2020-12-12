Haber Giriş: 12 Aralık 2020 Cumartesi 19:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Göztepe'den hakem tepkisi
Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'a 3-2 mağlup olan Göztepe, maçın hakemi Özgür Yankaya'ya tepki gösterdi.
Göztepe Kulübünün sosyal medya hesabından arka planda düdük resminin olduğu paylaşımda, büyük harflerle "Görevli olarak geldi görevini yaptı ve gitti!" ifadesine yer verildi.
December 12, 2020
Etiketler: Süper Lig Göztepe Çaykur Rizespor
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