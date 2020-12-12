Çaykur Rizespor-Göztepe maçı büyük heyecana sahne oldu. Karadeniz ekibi uzatma dakikalarında bulduğu golle karşılaşmayı 3-2 kazandı. İzmir temsilcisinin 6 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Çaykur Rizespor'un gollerini 45. dakikada penaltıdan Fernando Boldrin, 57. dakikada Konrad Michalak ve 90+3. dakikada Skoda kaydetti.

Göztepe'nin gollerini ise 66. dakikada Yalçın Kayan, 81. dakikada Napoleoni attı.

Ligde 4 hafta sonra kazanan Çaykur Rizespor 15 puana yükseldi.

Bu mağlubiyetle 6 maçlık yenilmezlik serisi son bulan Göztepe ise haftayı 18 puanla kapattı.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

4. dakikada Fernando'nun soldan ceza yayı üzerine yerden pasında Boldrin'in gelişine vuruşunda, top üstten auta çıktı.

20. dakikada deplasman ekibinin kazandığı faul atışında, Berkan Emir'in yaklaşık 30 metreden vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan iki hamlede topu kontrol etti.

33. dakikada ceza sahası sağ tarafında rakibinden sıyrılan Soner Aydoğdu'nun vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan yatarak direk dibinden topu kornere çeldi.

34. dakikada kazanılan köşe atışında Tripic'in sağ taraftan ceza sahasına ortasında Alpaslan Öztürk'ün kafa vuruşunda, top yandan dışarı çıktı.

GOL - 45+3. dakikada Michalak'a ceza sahası içerisinde yapılan müdahaleyi VAR uyarısı üzerine inceleyen maçın hakemi Özgür Yankaya, penaltıya hükmetti. 45+4'üncü dakikada Boldrin'in kullandığı penaltıda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0

Karşılaşmanın ilk yarısı, yeşil-mavili ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

52. dakikada Fernando'nun soldan ceza sahası çizgisi üzerine pasında Boldrin'in aşırtma vuruşunda top, kaleci İrfan Can Eğribayat'ta kaldı.

GOL - 57. dakikada sol kanattan gelişen Rizespor atağında Fernando'dan pası alan Michalak, ceza yayı üzerinden şutunu çekti. Hemen önündeki Berkan'dan seken top kaleci İrfan Can'ı yanılttı ve ağlarla buluştu. 2-0

64. dakikada Doğan Erdoğan'ın soldan ceza sahası üzerine yerden pasında Boldrin'in rakibinden sıyrıldıktan sonra sert şutunda, kaleci İrfan Can Eğribayat yatarak topu çeldi.

GOL - 66. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuurşunda arkaya açılan topa Soner vurdu, kale alanı içindeki Titi'nin geriye doğru çıkardığı topa penaltı noktası üzerinden Yalçın Kayan gelişine vurdu ve köşeden ağlara bıraktı. 2-1

GOL - 81. dakikada Göztepe'nin sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Alpaslan kafayı vurdu, kale önünde Ndiaye'ye çarpan topu Napoleoni tamamladı. 2-2

90. dakikada ev sahibi ekibin kazandığı köşe atışında Boldrin'in soldan ceza sahası içerisine ortasında Yasin Pehlivan'a Alpaslan Öztürk'ün müdahalesini hakem Özgür Yankaya penaltı olarak değerlendirdi.

GOL - 90+2'nci dakikada penaltıyı kullanan Boldrin'in vuruşunda, kaleci İrfan Can Eğribayat topu çeldi. Dönen topa Boldrin'in vuruşunda, kaleci bir kez daha gole izin vermedi. Dönen topa bu kez Skoda vurdu. Meşin yuvarlak filelere gitti. Maçın hakemi Özgür Yankaya, VAR odasıyla yaptığı görüşmenin ardından gole hükmetti. 3-2

Çaykur Rizespor, karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Özgür Yankaya, Süleyman Özay, Yusuf Bozdoğan

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Emir, Meriah, Melnjak, Doğan, Donsah, Michalak, Fernando, Boldrin, Skoda.

Göztepe: İrfan Can, Murat, Alpaslan, Titi, Berkan, Kubilay, Soner, Mossoro, Halil, Tripic, Cherif.

Goller: Dk. 45+4 Boldrin (Penaltıdan), Dk. 57 Konrad Michalak, Dk. 90+3 Skoda (Çaykur Rizespor), Dk. 66 Yalçın Kayan, Dk. 81 Stefano Napoleoni (Göztepe)

Sarı kart: Dk. 45+3 Mossoro (Göztepe)