Galatasray yönetimi, ocak ayında kadroya yapılacak takviyeler kadar iç transfere de önem veriyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek oyuncularla görüşmelere başlanacak.

Yönetimin sözleşme uzatma konusunda ilk hedefi, Muslera ve Emre Akbaba. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Muslera pandemi döneminde yaptığı indirimle yaklaşık 3 milyon euro kazanıyor.

Sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Uruguaylı file bekçisine, yıllığı 2 milyon 200 bin eurodan 2 senelik yeni kontrat önerilmesi bekleniyor.

34 yaşındaki oyuncunun ligin ikinci yarısına sözleşme yenileyerek ve kaptanlık bandını takarak dönebileceği belirtildi.

Galatasaray’da sözleşmesi bitecek bir diğer futbolcu ise Emre Akbaba. Sakatlığının ardından sahalara dönen Emre'ye de yeni kontrat önerilecek.

Sözleşmesi döviz üzerinden olan 28 yaşındaki oyuncuya, 7,5 milyon lira garanti ücret teklif edileceği kaydedildi.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek isimlerden Younes Belhanda için ise henüz karar verilmedi.

Faslı oyuncu ile yıllık ücretini düşürerek sözleşme yenilemenin alternatiflerden biri olduğu belirtiliyor.