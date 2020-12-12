Pierre Webo, İngiliz yayın kurumu BBC'ye Paris Saint-Germain maçında uğradığı ırkçı saldırıyla ilgili dikkat çekici açıklamalar yaptı.

Kamerunlu futbol insanı, 8 Aralık 2020 tarihin futbolda ırkçılıkla mücadele için milat olacağını söyledi.

Webo, maçın dördüncü hakemi Sebastian Coltescu'nun ismi yerine ten rengiyle hitap ettiği an kendisini hem öfkeli hem de üzgün hissettiğini belirtti.

"Maçı durduracak kişinin hakem değil, oyuncular olduğunu gösterdik"

38 yaşındaki antrenör, olay sonrası iki takımın da sahayı terk etmesinin unutulmayacağını söyledi.

"O gece uyumak için doktordan yardım istedim. Olayın ardından kariyerimin en zor günlerini geçirdim. Bundan sonra 8 Aralık öncesi ve sonrası olacak. Maçı durduracak kişinin hakem değil, oyuncular olduğunu gösterdik."

Aktif kariyerinde Türk kulüplerinin yanı sıra İspanya'da Osasuna ve Mallorca formalarını da giyen Pierre Webo, yalnızca bu olayla hatırlanmak istemediğini de sözlerine ekledi.