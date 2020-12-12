Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaklaşık 1,5 saat süren idman sağanak yağmur altında gerçekleşti.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleşen antrenmanda pas, dar alanda oyun kontrol ve taktik çalışmalar yapıldı. İdman, tam sahada oynanan çift kale maçın ardından şut çalışmasıyla sona erdi.

Gökhan Töre ve Adem Ljajic kadroda yer almadı

Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Gökhan Töre ve Adem Ljajic, kadroda yer almadı. Teknik direktör Sergen Yalçın tarafından belirlenen kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Valentin Rosier, Francisco Montero, Fabrice N'Sakala, Welinton, Domagoj Vida, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçı, Josef de Souza, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Dorukhan Toköz, Bernard Mensah, Georges-Kevin N'Koudou, Güven Yalçın, Vincent Aboubakar, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Atakan Üner.

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda 13 Aralık Pazar günü saat 19.00'da oynanacak karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetecek. Beşiktaş, saat 16.00’da özel uçakla Alanya’ya gidecek.