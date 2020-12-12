Haber Giriş: 12 Aralık 2020 Cumartesi 19:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivasspor'da koronavirüs vakası
Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor'da bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, bugün kulüp tesislerinde yapılan Kovid-19 PCR testi sonuçunda bir sporcunun testi pozitif çıktı.
Söz konusu futbolcunun izolasyon, takip ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda derhal başlandığı.
Daha önce testi pozitif çıkan 2 sporcu ve 1 yardımcı antrenörün son testi ise negatife döndü.
Demir Grup Sivasspor'umuzda Kovid-19 PCR test sonuçları hakkında bilgilendirme pic.twitter.com/T5Jo9fYjbP— Demir Grup Sivasspor (@SivassporKulubu) December 12, 2020
Etiketler: Sivasspor Süper Lig Koronavirüs
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