Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, bugün kulüp tesislerinde yapılan Kovid-19 PCR testi sonuçunda bir sporcunun testi pozitif çıktı.

Söz konusu futbolcunun izolasyon, takip ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda derhal başlandığı.

Daha önce testi pozitif çıkan 2 sporcu ve 1 yardımcı antrenörün son testi ise negatife döndü.