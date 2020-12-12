Bakan Kasapoğlu milli cimnastikçileri tebrik etti
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Mersin'de düzenlenen Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda, büyükler kategorisindeki takım finalinde gümüş madalya alan milli sporcuları kutladı.
Bakan Kasapoğlu sosyal medya hesabından tebrik mesajı yayınladı.
"Avrupa ikincisi olarak gümüş madalya kazanan Erkek Artistik Cimnastik Milli Takımı'mızı kutluyorum. Ümit Şamiloğlu, Ferhat Arıcan, İbrahim Çolak, Ahmet Önder, Abdelrahman Elgamal sizler bizim iftihar vesilemizsiniz. Başarılarınızın devamını diliyorum. Avrupa Şampiyonası'nda ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Mersin'de başarıyla organize edilen şampiyonada mücadele eden tüm ülkelerin sporcularına başarılar diliyorum."
Sporcularımızdan üst üste başarılar gelmeye devam ediyor.— Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) December 12, 2020
Mersin'de düzenlenen Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Artistik Cimnastik Milli Takımımızı yürekten kutluyorum.
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