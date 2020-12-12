Haber Giriş: 12 Aralık 2020 Cumartesi 19:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan milli cimnastikçilere tebrik
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı'nı kutladı.
Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cimnastikte sporcularımızın üst üste gelen başarıları bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Mersin'de düzenlenen Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Erkek Artistik Cimnastik Milli Takımımızı gönülden kutluyorum." ifadelerini kullandı.
Cimnastik’te sporcularımızın üst üste gelen başarıları bizleri gururlandırmaya devam ediyor.— Fuat Oktay (@fuatoktay) December 12, 2020
Mersin'de düzenlenen Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan, Erkek Artistik Cimnastik Milli Takımımızı gönülden kutluyorum. pic.twitter.com/8Fzo0GjYsY
Etiketler: Cimnastik
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