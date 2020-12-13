Haber Giriş: 13 Aralık 2020 Pazar 16:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ferhat Arıcan bronz madalya kazandı
Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda milli sporcu Ferhat Arıcan, kulplu beygir aletinde bronz madalya kazandı.
İşte Ferhat'ın bronz madalya getiren performansı. pic.twitter.com/DYfxYTRrw4— TRT SPOR2 (@trtspor2) December 13, 2020
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Son Dakika Cimnastik
Son Haberler
- 16:16
- 15:34
- 16:08
- 15:17
- 16:09
Sıradaki Haber
Beşiktaş Alanyaspor deplasmanında
Yükleniyor lütfen bekleyiniz