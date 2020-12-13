Süper Ligde haftanın kritik maçında Aytemiz Alanyaspor ve Beşiktaş karşı karşıya geldi. Rakibini 2-1 yenmeyi başaran Alanyaspor liderliğini devam ettirdi.

Beşiktaş'ın ise aldığı bu yenilgi ile üç maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Alanyaspor'a üç puanı getiren golleri 26. ve 79. dakikalarda Tasos Bakasetas kaydetti.

Beşiktaş'ın tek golünü ise 90. dakikada penaltıdan Vincent Aboubakar attı.

Alanyaspor'da Babacar 82. dakikada rakibine yaptığı faulün ardından ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Ligdeki 8'inci galibiyetini alan Akdeniz ekibi puanını 26'ya çıkartarak liderliğini sürdürdü.

Ligin son 3 haftasında kaybetmeyen Beşiktaş ise aldığı bu yenilgi ile 19 puanda kaldı.

[Fotoğraf: DHA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

9. dakikada ev sahibi ekipte Bakasetas'ın kullandığı serbest atışta savunmadaki De Souza topu uzaklaştırmak istedi. Siopis, önüne düşen topa ceza sahası dışından gelişine vurdu. Meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

GOL - 24. dakikada Aytemiz Alanyaspor'un sağ taraftan kazandığı köşe atışında Juanfran ceza sahasına ortasını yaptı. Beşiktaş savunması topu kornere atarken, VAR'dan gelen uyarı üzerine maçın hakemi Atilla Karaoğlan, pozisyonu saha kenarında izledi. Pozisyonda Ghezzal'ın topa eliyle müdahale ettiğini belirleyen Atilla Karaoğlan, penaltı noktasını gösterdi. 26'ncı dakikada penaltıda topun başına geçen Bakasetas, takımını öne geçirdi: 1-0

33. dakikada Hutchinson'ın Aytemiz Alanyaspor savunmasının arkasına attığı topta Ghezzal, kaleci Marafona ile karşı karşıya kaldı. Ghezzal'ın vuruşunda, Marafona gole izin vermedi.

37. dakikada Beşiktaş savunmasının hatasında topla buluşan ve sağ çaprazdan ceza sahasına giren Caulker'ın vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

43. dakikada sol kanattan Tzavellas'ın ceza sahasına gönderdiği topa arka direkte Caulker kafayla vurdu. Meşin yuvarlak direğin yanından dışarı gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

51. dakikada sol taraftan topla ceza sahasına giren N'Koudou'nun içeri çevirdiği meşin yuvarlağa Alanyaspor savunmasından ters bir kafa vuruşu geldi. Kaleci Marafona son anda topu çizgiden çıkardı.

65. dakikada sol taraftan topla ceza sahasına giren N'Koudou'ya Alanyaspor defansı müdahale etti. Ceza yayına doğru gelen topu önünde bulan Mensah'ın vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

67. dakikada Tayfur Bingöl, ceza yayı üzerinden şutunu çekti. Kaleci Utku Yuvakuran meşin yuvarlağı uzanarak çıkardı.

76. dakikada Beşiktaş ceza yayı üzerinden kazanılan serbest vuruşta topun başına Bakasetas geçti. Bu futbolcunun vuruşunda, meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına döndü.

GOL - 79. dakikada Tayfur'un pasıyla ceza sahasının solunda topla buluşan Bakasetas'ın vuruşu kaleci Utku'nun koltuğunun arasından ağları havalandırdı. 2-0

GOL - 90.dakikada penaltı atışını gole çeviren Aboubakar takımının umutlanmasını sağladı. 2-1

Aytemiz Alanyaspor, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

[Fotoğraf: AA]

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Kerem Ersoy, İbrahim Çağlar Uyarcan

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Tayfur Bingöl, Siopis (Dk. 90+6 Umut Güneş), Berkan İsmail Kutlu, Bakasetas (Dk. 86 Fatih Aksoy), Davidson (Dk. 86 Efkan Bekiroğlu), Bareiro (Dk. 66 Mustafa Pektemek), Babacar

Beşiktaş: Utku Yuvakuran, Rosier (Dk. 46 N'Koudou), Welinton, Montero, Rıdvan Yılmaz, Hutchinson (Dk. 83 Oğuzhan Özyakup), Dorukhan Toköz, Ghezzal (Dk. 83 Güven Yalçın), De Souza, Larin (Dk. 46 Mensah), Aboubakar

Goller: Dk. 26 (Penaltıdan) ve 79 Bakasetas (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 89 Aboubakar (Penaltıdan) (Beşiktaş)

Kırmızı kart: Dk. 82 Babacar (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 34 Rosier, Dk. 70 Ghezzal, Dk. 90+5 Montero (Beşiktaş), Dk. 57 Tayfur Bingöl, Dk. 89 Efkan Bekiroğlu, Dk. 90+5 Tzavellas (Aytemiz Alanyaspor)