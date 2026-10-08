İstanbul'da çöken binayla ilgili 2 müfettiş görevlendirildi

İçişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, İstanbul'un Maltepe ilçesinde çöken binanın planlaması, inşası ve tadilatı süreçlerinde kamu görevlilerinin varsa ihmali, kusuru ve sorumluluğunu tespit etmek için 2 mülkiye müfettişi görevlendirildi.