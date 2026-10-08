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Türkiye
AA 08.10.2026 00:56

Bandırma'da yağ fabrikasında yangın

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde faaliyet gösteren bir yağ fabrikasında çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Bandırma'da yağ fabrikasında yangın

Edincik Mahallesi Bandırma-Gönen yolunda bir yağ fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi ile Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Bandırma'da yağ fabrikasında yangın

Bandırma Kaymakamı Recep Öztürk, yangının sebebinin henüz bilinmediğini vurgulayarak, "İlimizin çeşitli bölgelerinden 6 ekip geldi, daha da geliyor. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor, ilerleyen aşamalarda kontrol altına alınacak. Herhangi bir can kaybı yok, en sevindirici tarafı budur." dedi.

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