Parçalı Bulutlu 20ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 07.10.2026 15:26

Bursa'da 6,5 ton sağlıksız gıda imha edildi

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde ruhsatsız bir depoda sağlıksız koşullarda saklanan ve küflendiği belirlenen yaklaşık 6,5 ton gıda ürünü imha edildi.

Bursa'da 6,5 ton sağlıksız gıda imha edildi
[Fotograf: AA]

Küçükbalıklı Mahallesi'nde ruhsatsız faaliyet gösteren bir depoda sağlıksız koşullarda gıda ürünleri bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Osmangazi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleriyle depoda yapılan denetimde, zeytin, zeytinyağı, salça, salamura yaprak, turşu ve hurma gibi ürünlerin uygun olmayan koşullarda muhafaza edildiği ve önemli bölümünün küflendiği belirlendi.

Bursa'da 6,5 ton sağlıksız gıda imha edildi

Ayrıca, ürünlerin ambalajlarında etiket, son tüketim tarihi ve işletme numarasının bulunmadığı da tespit edildi.

Sağlık açısından risk taşıdığı değerlendirilen ürünlere el konulurken, depo işletmecisi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Bursa'da 6,5 ton sağlıksız gıda imha edildi

Yaklaşık 6 bin 500 kilogram gıda ürünü kamyonlara yüklenerek imha edildi.

ETİKETLER
Bursa Gıda
Sıradaki Haber
Çevreyi kirleten özel sağlık kuruluşuna bu kez 501 milyon lira ceza
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:12
'Mekke Anlaşması'nın protesto edildiğine dair görüntülere yalanlama
17:09
ALES başvuruları başladı
17:07
BBP Genel Başkanı Destici'den şehit polis için başsağlığı mesajı
16:59
Rekabet Kurulu hazır noodle üreticisi hakkında soruşturma başlattı
17:00
Diksiyon ve sunuculukta teoriden uygulamaya eğitim fırsatı
17:00
Radyo yayıncılığı ve podcast eğitimi TRT Akademi'de
İsrail'in soykırımında Gazze'deki her 5 gazeteciden biri saldırılarda hayatını kaybetti
İsrail'in soykırımında Gazze'deki her 5 gazeteciden biri saldırılarda hayatını kaybetti
FOTO FOKUS
Almanya'nın "gölge savaş" suçlamasına Kremlin'den yanıt: Suçlamalar asılsız
Almanya'nın "gölge savaş" suçlamasına Kremlin'den yanıt: Suçlamalar asılsız
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ