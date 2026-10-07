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Türkiye
AA 07.10.2026 14:19

Özel bakım merkezlerinde yeni dönem

Özel Bakım Merkezlerinde yeni dönem başladı. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle merkez açma, ödeme, yerleştirme ve faaliyetlere standart getirildi. Bakan Göktaş, yönetmeliğin engelli bireylere ve ailelerine hayırlı olmasını diledi.

Özel bakım merkezlerinde yeni dönem
[Fotoğraf: Getty]

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, NSosyal hesabından, "Engelli Bireylere Yönelik Özel Bakım Merkezleri Yönetmeliği"ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Engelli bireylerin güvenli, erişilebilir ve nitelikli bakım hizmetlerine ulaşması için çalıştıklarını belirten Göktaş, şunları kaydetti:

"Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan Engelli Bireylere Yönelik Özel Bakım Merkezleri Yönetmeliği ile merkezlerin hizmet standartlarını, personel şartlarını ve denetim süreçlerini düzenliyoruz. Bireysel bakım ve rehabilitasyon planlarıyla her bireyin ihtiyacına uygun hizmet sunulmasını esas alıyoruz. Engelli bireylerimize, ailelerine ve bakım hizmetlerinde emek veren tüm çalışanlarımıza hayırlı olsun."

Bakan Göktaş, paylaşımında, özel bakım merkezlerindeki yeni döneme ilişkin şu bilgilere yer verdi:

"Yeni Yönetmelik ile özel bakım merkezlerinin açılış ve faaliyet süreçlerini standart hale getiriyoruz. Her bireye ihtiyacına uygun hizmet sunulmasını esas alıyor, daha güvenli, daha erişilebilir ve daha nitelikli bakım hizmeti sunuyoruz. Uygulama farklılıklarını ortadan kaldırıyor, Türkiye'nin dört bir yanında uygulama birliği sağlıyoruz. Şeffaflığı ve izlenebilirliği güçlendiriyoruz. Başvuru ve izin süreçlerini daha şeffaf ve izlenebilir hale getiriyoruz. Denetimleri daha sistematik ve ölçülebilir bir zemine taşıyoruz. Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatındaki işlemlerin BMYS üzerinden anlık olarak izlenebilmesini sağlıyoruz. Teknik değerlendirme süreçlerini uzmanlık esasına dayandırıyoruz."

Göktaş, engelli birey odaklı hizmet anlayışlarına ilişkin ise şu bilgileri paylaştı:

"Özel bakım merkezlerinin açılışından denetimine, ödemeden yerleştirmeye kadar mevcut sistemi güçlendiriyoruz. Engelli vatandaşlarımızın yerleştirme süreçlerini, aile bağlarını ve sosyal çevrelerini gözeterek yürütüyoruz. Yeni Yönetmelik ile teknik yeterlilik, şeffaflık, uygulama birliği, hukuki güvence ve engelli birey odaklı hizmet anlayışını esas alan yeni bir özel bakım hizmet modeli oluşturuyoruz."

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Mahinur Özdemir Göktaş Engelli
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