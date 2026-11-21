Merkez Mahallesi Geyik Sokak'taki inşaatta temel çalışmaları sırasında henüz bilinmeyen nedenle toprak kayması meydana geldi.

Bu sırada işçilerden biri toprak altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, arama kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu 52 yaşındaki Mustafa Sekmen toprak altından çıkarıldı.

Bilinci kapalı olduğu belirlenen Sekmen, ambulansla Bağcılar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sekmen, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Belediye ekiplerince inşaat alanındaki çalışmalar durduruldu.

Olay yerinde inceleme yapan polis, firma çalışanı E.E.K. ile ekskavatör operatörü S.Ç'yi polis merkezine götürdü.

Mahalle sakinlerinden Yasin Şengül, evde oturduğu sırada olayın meydana geldiğini belirterek, dışarı çıktığında işçilerden birinin "Öldü, öldü." diye bağırdığını duyduğunu söyledi.

Olayın ardından yetkililere haber verdiklerini kaydeden Şengül, kendi imkanlarıyla müdahalede bulunmaya çalıştıklarını, daha sonra itfaiye ekiplerinin olay yerine geldiğini belirtti.