Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT Başkanı Kalın, İstanbul’da Hamas Siyasi Büro Başkanı Hayye başkanlığındaki üst düzey heyetle görüşme yaptı.

Söz konusu görüşmede, İsrail’in Gazze'de ve Batı Şeria’da artan saldırıları, Mescid-i Aksa’ya yönelik ihlaller ve son dönemde İsrail ordusunun Sarı Hat'ı ihlal eden yeni askeri operasyonuyla gerçekleşen ateşkes ihlalleri ele alındı.

İsrail’in yerleşimci terörü ve Filistinlileri göçe zorlamayı içeren uygulamaları, yine İsrail ihlalleri sebebiyle yarım kalan Barış Planı ve Gazze ateşkesinin uygulanması hususunda atılabilecek olası adımlar da görüşüldü.

Ağırlaşan insani duruma dikkat çekildi

Diğer taraftan Gazze’de kış şartları sebebiyle giderek ağırlaşan insani duruma dikkati çekildi.

MİT Başkanı Kalın, Türkiye’nin Filistin'e ve Filistin halkına olan desteğini yineledi.

Görüşmede, Türkiye’nin Gazze’ye insani yardım ulaştırılması adına diğer arabulucular ve ortaklarla yürütülen çalışmaları vurgulandı.