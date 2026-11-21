Yapay zeka araçlarının ileri düzey matematik problemlerini çözmeye yönelik adımlarına bir yenisi daha eklendi. Anthropic şirketinin ABD borsasında halka arz edilmesinden bir gün sonra açıklama yapan Türk matematikçi Levent Alpöge, yaklaşık altı haftalık bir çalışma sonucunda Claude sohbet robotunu kullanarak ünlü Riemann hipotezinin ayrıntılı bir kanıtını oluşturduğunu duyurdu.

Alpöge, halka arz dönemine denk gelmesi nedeniyle zamanlamanın talihsiz olduğunu ve bu durumun ticari bir hamle olarak yorumlanabileceğini kabul etse de sonucu daha fazla bekletemediğini belirterek çalışmayı bilim dünyasında çok daha büyük gelişmelerin şafağı olarak nitelendirdi.

170 yıllık asal sayı gizemi ve 250 bin sayfalık kanıt

Adını matematikçi Bernhard Riemann'dan alan ve yaklaşık 170 yıldır çözülemeyen hipotez, asal sayıların sayı doğrusu üzerinde belirli bir düzene sahip olduğunu öne sürüyor. İleri matematiğin temel taşlarından biri kabul edilen bu problemin çözümü, bilim ve teknoloji alanında geniş yankı uyandırabilecek bir potansiyel taşıyor.

Alpöge'nin matematiksel kanıtları doğrulamak için kullanılan Lean bilgisayar dilinde sunduğu tam metin, 250 bin sayfayı aşıyor. Ünlü matematikçi Terence Tao, kanıtın doğrulanmasının henüz oldukça uzak bir ihtimal olduğunu ifade etti. İnceleme sürecinin zaman alacağını belirten Tao, bu vakada en azından sürece yardımcı olabilecek ve iletişim kurulabilecek bir insan yazarın bulunmasının önemli bir avantaj olduğunu vurguladı.

Matematik dünyasında yapay zeka tartışması büyüyor

Son aylarda OpenAI ve Anthropic gibi önde gelen yapay zeka şirketlerinin on yıllardır çözülemeyen matematik ve fizik problemlerine yönelik peş peşe duyurduğu çözümler, akademik çevrelerde tartışmalara yol açıyor. OpenAI'ın eylül ayında 10 binden fazla otonom yapay zeka aracı kullanarak akışkanların hareketini inceleyen Navier-Stokes denklemlerinin zorlu bir bölümünü 88 saatte çözdüğünü ve ardından 372 farklı problemde ilerleme kaydettiğini açıklaması bilim insanlarının tepkisini çekmişti.

Bir grup akademisyen yayımladıkları ortak mektupta, yapay zeka şirketlerinin ticari ürünlerinin ne kadar gelişmiş olduğunu göstermek için büyük çözümlerle övünmesinin matematik bilimine zarar verdiğini savundu. Uzmanlar, yapay zekanın kullanım sonuçları ile ilk amacı arasındaki uyumsuzluğun entelektüel emeğe yönelik genel bir tehdit oluşturduğuna dikkat çekerken, ortaya atılan tüm bu iddiaların geçerliliğinin kanıtlanması için aylar sürecek kapsamlı incelemeler gerekiyor.