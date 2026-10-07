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Ekonomi
AA 07.10.2026 12:34

Kent içi raylı sistemlerle 3,25 milyar yolcuya hizmet verildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2002'de Türkiye genelinde 281 kilometre olan kent içi raylı sistem hat uzunluğunun 2026'da 1054,7 kilometreye ulaştığını, hayata geçirilen hatlarda bugüne kadar 3,25 milyar yolcuya hizmet verildiğini belirtti.

Kent içi raylı sistemlerle 3,25 milyar yolcuya hizmet verildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Bakanlığa bağlı demir yollarına ilişkin istatistikleri değerlendirdi.

Kent içi raylı sistemlerin hızlı, güvenli, ekonomik ve çevre dostu ulaşım imkanı sunduğunu anlatan Uraloğlu, raylı sistem ağının güçlendirilmesiyle bireysel araç kullanımının ve trafik yoğunluğunun azaldığını, zamandan tasarruf sağlandığını ve sürdürülebilir ulaşımın geliştiğini kaydetti.

Uraloğlu, Türkiye genelinde 9 ilde 220,85 kilometrelik kent içi raylı sistem hatlarının ise yapımının devam ettiğini belirterek, şu bilgileri paylaştı:

"İstanbul'da 10,8 kilometre, Ankara'da 48 kilometre, Konya'da 54,2 kilometre, Kocaeli'de 49,65 kilometre, Bursa'da 5 kilometre, Samsun'da 13,3 kilometre, Trabzon'da 16,2 kilometre, Sakarya'da 15,2 kilometre ve Afyonkarahisar'da 8,5 kilometrelik hatlarda çalışmalarımız devam ediyor. 2002'de Türkiye genelinde 281 kilometre olan kent içi raylı sistem hat uzunluğu, 2026'da 1054,7 kilometreye ulaştı. Son 24 yılda kent içi raylı sistem hat uzunluğu yüzde 275,3 arttı. Hayata geçirdiğimiz hatlarda bugüne kadar dünya nüfusunun yaklaşık 5'te 2'sine karşılık gelen 3,25 milyar yolcuya hizmet verildi."

Uraloğlu, devam eden projelerin tamamlanmasıyla kent içi raylı sistem hat uzunluğunun yaklaşık 1275 kilometreye ulaşacağını belirterek, yapımı tamamlanan ve devam eden projelerin yanı sıra Türkiye'nin farklı illerinde yeni kent içi raylı sistem hat projelerinin hayata geçirilmesinin planlandığını bildirdi.

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Konya, Erzurum, Erzincan, Van ve Trabzon için planlanan hatların toplam uzunluğunun yaklaşık 188 kilometre olduğunu kaydeden Uraloğlu, söz konusu projelerin fizibilite ve etüt çalışmalarının sürdüğünü, çalışmaların tamamlanmasının ardından yapım aşamasına geçilmesinin öngörüldüğünü belirtti.

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