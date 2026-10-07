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Gündem
TRT Haber 07.10.2026 12:26

Cemil Tugay AK Parti'ye katıldı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti'ye katıldı. Tugay'a rozetini Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

Cemil Tugay AK Parti'ye katıldı

AK Parti Milletvekillleri ile Yasama Yılı Açılış Toplantısı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla AK Parti Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Toplantıda, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da yer aldı.

Tugay, toplantının ardından AK Parti'ye katıldı. Tugay'a rozetini Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

 

Burada konuşan Tugay, İzmir'de büyüdüğünü, mütevazı bir ailenin çocuğu olduğunu ve yaklaşık 30 yıl doktorluk yaparak ülkeye hizmet ettiğini belirtti.

Bir büyüğünün "millete en iyi hizmet siyasettir" dediğini ifade eden Tugay, bu sözden sonra siyasete dahil olduğunu söyledi.

Tugay, "En iyi siyasetin de hizmet olduğunu çok kısa sürede anladım ve buna inandım. Yedi buçuk yıldır belediye başkanıyım. Önce Karşıyaka'da sonra İzmir Büyükşehir'de görev sürem boyunca tüm hemşehrilerimize hiçbir vatandaşımızı diğerinden ayırmadan hizmet ettim. Zorda, yoklukta, darlıkta olan insanlarımıza özellikle sahip çıkmaya çalıştım. En küçüğünden en yaşlısına tüm vatandaşlarımız benim ailem oldu. İzmir'in 30 ilçesi, 1390 mahallesi benim evim oldu, yuvam oldu." diye konuştu.

İzmir'in çok kıymetli bir şehir olduğunu, insanlarının ise vatansever olduğunu kaydeden Tugay, İzmirlilerin milletine, manevi değerlerine çok düşkün insanlar olduğunu vurguladı.

"Çok güzel işler başaracağız"

Böyle bir şehre ve o şehrin insanlarına hizmet etmenin şeref olduğunu dile getiren Tugay, "Siyaseti neden yapıyoruz? Neden yaptığımızı bir büyük lider şöyle tarif etti konuşmalarında. 'Biz kimin hakkını savunmak için siyaset yapıyoruz? Biz bu ülkenin kenar mahallelerinde unutulmuş gariplerin, yoksulların, hakkı yenmiş mazlumların, çiftçinin ve esnafın hakkını korumak için siyaset yapıyoruz. AK Parti kimsesizlerin kimsesidir'. Bu sözler Türkiye Cumhuriyeti'nin son 25 yılına damgasını vurmuş büyük liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleridir." ifadesini kullandı.

Her İzmirlinin, Cumhuriyet'e samimiyetle sahip çıkan siyasetçinin, kimsesizlerin kimsesi olmak için çalıştığını bildiğini belirten Tugay, şunları kaydetti:

"Ben huzurlarınızdayım bugün. İnanarak ve güvenerek katıldığım bu çatının altında Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük ve güçlü bir Türkiye ile kutuplaştırmadan ve ayrıştırmadan kurtulmuş bir millet için, bu yola baş koymuşların yoluna refik olmak üzere aranıza geldim. Yunus Emre misali ben gelmedim kavga için benim işim sevgi için dostun evi gönüllerdir gönüller yapmaya geldim. İnşallah 30 yılı aşan bir devlet yönetimi tecrübesine sahip Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ve aynı deneyime sahip AK Parti ailesinin kıymetli desteğiyle İzmir'i ayağa kaldırmak, sorunlarını çözmek ve şehrimizi adeta yeniden inşa etmek üzere yola çıkıyoruz. Hiç şüphem yok. Yerel yönetim merkezi hükümet uyumu ve işbirliğiyle çok güzel işler başaracağız. Ancak en önemli şeyin milletimizin güvenini kazanmak, gönlünü yapmak olduğunu da hiçbir zaman unutmayacağız. Hiçbir zaman unutmayacağım."

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