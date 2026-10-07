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Gündem
AA 07.10.2026 11:58

Bakan Kurum, Fiji'de görüşmelerde bulundu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Avrupa Komisyonu İklim, Net Sıfır ve Temiz Büyümeden Sorumlu Komiser Wopke Hoekstra ve Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen ile bir araya geldi.

Bakan Kurum, Fiji'de görüşmelerde bulundu

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Avrupa Komisyonu İklim, Net Sıfır ve Temiz Büyümeden Sorumlu Komiser Sayın Wopke Hoekstra ve Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Sayın Chris Bowen ile bir araya geldik. COP31 sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunduk. Antalya'da güçlü bir iklim gündemi oluşturmak, daha adil bir gelecek ve herkesin çözümün parçası olduğu bir uygulama COP'u için çalışıyoruz."

Bakan Kurum, Fiji'de görüşmelerde bulundu

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Murat Kurum COP31
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