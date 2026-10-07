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Gündem
AA 07.10.2026 11:48

Emine Erdoğan: Gazze’de yaşananlar, yalnızca Filistin’in meselesi değildir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Gazze'de üç yıldır insanlığın gözü önünde bir halkın köklerinin sökülmeye, hafızasının silinmeye, yarınlarının elinden alınmaya çalışıldığını belirtti.

Emine Erdoğan: Gazze’de yaşananlar, yalnızca Filistin’in meselesi değildir
[Fotograf: AA]

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından, katil İsrail'in, 3 yıldır yoğun şekilde saldırılarını sürdürdüğü Filistin'e ilişkin videolu paylaşımda bulundu.

Paylaşımında "Soykırım Çok Önceden Başladı" etiketine yer veren Emine Erdoğan, "Gazze'de üç yıldır insanlığın gözü önünde bir halkın kökleri sökülmeye, hafızası silinmeye, yarını elinden alınmaya çalışılıyor. Binlerce çocuk büyüyemeden, binlerce anne evladına son kez sarılamadan hayattan koparıldı. Geride ise acısını sırtlanıp toprağına tutunan milyonlar kaldı." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, şunları söyledi:

"Gazze'de yaşananlar, yalnızca Filistin'in meselesi değildir. Bugün dünyanın gözleri önünde cezasız kalan her zulüm, yarın başka bir halkın, başka bir coğrafyanın kaderi olabilir. İşte bu yüzden Filistinli kardeşlerimizin direncine güç, sesine ses olmak zorundayız. Çünkü Gazze'yi savunmak, hayatta kalanların yarınını ve insanlığın ortak vicdanını savunmaktır. Şehit düşen tüm Filistinli kardeşlerimizi dinmeyen bir hüzün ve rahmetle yad ediyor, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Filistin'in yeniden huzurla nefes aldığı günlere kavuşmayı yürekten temenni ediyorum."

 

Videoda, Gazze'deki yıkım yer aldı

Paylaşımdaki videoda ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan'ın Gazze ile ilgili konuşmalarından kesitler ile Gazze halkının, İsrail saldırıları karşısında yaşadığı zorluklara ilişkin görüntüler yer aldı.

Videoda ayrıca Gazze'nin 7 Ekim 2023'teki hali ile bugünkü halini karşılaştıran gökyüzünden çekilmiş fotoğrafa da yer verildi.

Fotoğrafta Gazze'deki binaların tamamının yıkıldığı görülüyor.

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