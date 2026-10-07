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Dünya
AA 07.10.2026 11:54

Ukrayna: Rusya ve Karadeniz'de 4 hedefi vurduk

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya ve Karadeniz'de 4 ayrı hedefe yönelik saldırı düzenlediklerini bildirdi.

Ukrayna: Rusya ve Karadeniz'de 4 hedefi vurduk

Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusu ve güvenlik güçlerinin Rusya'daki hedeflere yönelik sürdürdüğü saldırılarla ilgili bilgi paylaştı.

Rus ordusunun ülkesine karşı düzenlediği saldırılara yanıt verdiklerini kaydeden Zelenski, şu ifadeleri kullandı:

"Askerlerimiz bugün, Rusya'nın acımasız savaşını finanse etmesine ve yürütmesine destek sağlayan dört hedefi vurdu. Perm, Samara ve Astrahan bölgelerindeki iki petrol tesisi ve bir poligon. Karadeniz'de de bir yanıt (saldırı) var."

Zelenski ayrıca, düzenledikleri saldırılara ait olduğu belirtilen görüntüyü de paylaştı.

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